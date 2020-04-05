Снег, дождь, ветер: погода в Кирове на грядущую неделю

5 Апр 2020 2020-04-05T17:42:51+03:00

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Погода не перестает удивлять кировчан. Совсем скоро весна станет похожа на, скорее, осень. Для тех, кто продолжает ходить на работу, «Комсомолка» с помощью сервиса rp5.ru подготовила традиционный прогноз погоды на грядущую неделю. Спойлер: она прекрасно подходит для самоизоляции.

Понедельник, 6 апреля, «порадует» кировчан мокрым снегом и пасмурной погодой. Температура будет колебаться от +2 до +4. Сильного ветра, к счастью, не ожидается. Зато ночью снова ударит небольшой «минус», так что следующим утром надо будет передвигаться как можно аккуратнее.

Во вторник, 7 апреля, на термометрах застынет отметка в 0 градусов. Пасмурно с прояснениями, без осадков и очень ветрено. Обещаются порывы до 16 м/с, так что одевайтесь теплее и будьте бдительны.

В среду, 8 апреля, кировчане вновь попадут под дождь со снегом аж до самой ночи. Температура поднимется до +2 градусов, так что готовьтесь месить сапогами слякоть. Все еще ветрено — не забудьте шарф!

В четверг, 9 апреля, будет уже суше и теплее. Термометры покажут до +6 градусов, особых осадков не обещается. Все еще пасмурно, но вот ветер немного успокоится.

Зато в пятницу, 10 апреля, все не слишком радужно. Днем обещают ливень с утра до ночи, порывы ветра до 12 м/с и до +8 градусов тепла. Ну ее, эту погоду, лучше уж дома посидеть.

Напоминаем, что в Кировской области на ближайшую неделю сохраняется всеобщий режим самоизоляции. Убедительно просим жителей не выходить из дома без крайней необходимости и соблюдать элементарные меры профилактики. Да и погода будет полностью способствовать тому, чтобы остаться дома, так что лучше не будем с ней спорить.

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ИСТОЧНИК KP.RU