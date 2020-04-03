2020-04-03T17:28:36+03:00
Общество

«РЖД» отменяет ряд поездов, в том числе и в Кировской области

Деньги за купленные билеты вернут в полном объеме
Виктор Карпов
Поделиться:
Решение об отмене принимается только в случае существования дублирующих поездов.Решение об отмене принимается только в случае существования дублирующих поездов.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В пресс-службе «РЖД» рассказали, что из-за пандемии коронавируса с 7 апреля будут временно отменены 54 поезда.

Изменения коснутся и Кировскую область. Так, с 30 апреля по 11 мая, и с 29 мая по 12 декабря отменят скорый поезд Киров – Нижний Новгород. Помимо этого с 8 апреля по 10 мая и с 26 мая по 12 декабря прекратит свое курсирование скорый поезд Киров – Санкт-Петербург.

При этом в холдинге отмечают, что решение об отмене принимается только в случае существования дублирующих поездов. Также для обеспечения сообщения с малыми населенными пунктами будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов.

Пассажирам, которые уже купили билеты на отмененные маршруты, предложат изменить маршрут. Либо вернут деньги.

Посмотреть полный список отмененных поездов можно на сайте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Весна вновь уйдет из города: прогноз погоды в Кирове на выходные дни
«РЖД» отменяет ряд поездов, в том числе и в Кировской области
Кировчане не смогут уехать в Татарстан и Марий-Эл из-за коронавируса
Кировские волонтеры доставляют продукты на дом
Вятка «подросла» на 9 сантиметров
Весенние субботники в Кирове пройдут без горожан
В Нолинском районе утонула четырехлетняя девочка
Пьяный 17-летний кировчанин устроил ДТП с четырьмя пострадавшими
Вице-губернатор Кировской области попался на взятке в размере более трех миллионов рублей
Что смотрят оставшиеся дома кировчане в видеосервисе Wink «Ростелекома»
Кировчанка потеряла 417 тысяч рублей, надеясь вернуть вклады «МММ»
В лаборатории экспертов-криминалистов кировской полиции исследуют ДНК для раскрытия преступлений
Игорь Маковский: в любой ситуации мы готовы оставаться для производителей электрооборудования надежными партнерами
В Кирове строителя завалило кирпичами
Продление нерабочей недели в Кирове: власти сами решат, до какого срока продлить режим полной самоизоляции
Шитьем медицинских масок займутся колледжи Кировской области
Количество дежурных групп в кировских детсадах сократили
РСХБ первым подписал соглашение с МСХ по выдаче льготных потребительских кредитов жителям села
Более 40 тысяч офисных сотрудников «Ростелекома» перешли на удаленку
Роспотребнадзор проверил, как дезинфицируют кировский транспорт
«Решил просто покататься»: кировчанин угнал отечественный внедорожник