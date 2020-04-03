«РЖД» отменяет ряд поездов, в том числе и в Кировской области

3 Апр 2020 2020-04-03T17:28:36+03:00

Решение об отмене принимается только в случае существования дублирующих поездов. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В пресс-службе «РЖД» рассказали, что из-за пандемии коронавируса с 7 апреля будут временно отменены 54 поезда.

Изменения коснутся и Кировскую область. Так, с 30 апреля по 11 мая, и с 29 мая по 12 декабря отменят скорый поезд Киров – Нижний Новгород. Помимо этого с 8 апреля по 10 мая и с 26 мая по 12 декабря прекратит свое курсирование скорый поезд Киров – Санкт-Петербург.

При этом в холдинге отмечают, что решение об отмене принимается только в случае существования дублирующих поездов. Также для обеспечения сообщения с малыми населенными пунктами будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов.

Пассажирам, которые уже купили билеты на отмененные маршруты, предложат изменить маршрут. Либо вернут деньги.

Посмотреть полный список отмененных поездов можно на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU