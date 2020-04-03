Кировчане не смогут уехать в Татарстан и Марий-Эл из-за коронавируса

3 Апр 2020 2020-04-03T16:55:32+03:00

Зато у них снова появилась возможность добраться до Вятских Полян

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КировПассажирАвтотранс сообщил о внесении очередных изменений в работу междугородних автобусов. Информация появилась в группе предприятия.

Так, рейс Киров - Вятские поляны вновь возобновляет движение. Взамен ему со 2 апреля отменили два маршрута: до Набережных Челнов и Йошкар-Олы. Срок, по который продлится прекращение работы этих рейсов, не определен.

Напомним, ранее кировское АТП сняло с линии несколько маршрутов по региону. Для уточнения информации по рейсам и времени отправления жители области могут в справочной городского автовокзала по номеру 8332 41-06-80.

ИСТОЧНИК KP.RU