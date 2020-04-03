2020-04-03T15:06:30+03:00
Общество

Вятка «подросла» на 9 сантиметров

Пик паводка можно ожидать в середине апреля
Виктор Карпов
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Уровень воды в Вятке продолжает увеличиваться. Фото: admkirov.ruУровень воды в Вятке продолжает увеличиваться. Фото: admkirov.ru
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На 3 апреля уровень реки составляет +92 сантиметра от нулевого поста. За прошедшие сутки вода прибыла на 9 сантиметров. Об этом сообщили в Кировском управлении гражданской защиты.

- Если в предстоящие дни температура воздуха будет выше нуля, то пика паводка можно ожидать уже в середине апреля, - отметил начальник управления Михаил Вохмянин. - Если же будут перепады с «плюса» на «минус», то подъем воды может занять более длительный период.

Отметим, что уже на протяжении нескольких дней уровень воды в Вятке продолжает увеличиваться. Специалисты отмечают, что в текущем году этот показатель может колебаться от 370 до 450 сантиметров. Это в рамках средних значений за последние три года. Однако, первые подтопления самых низких участков фиксируется при 340 сантиметров.

Сотрудники управления гражданской защиты постоянно отслеживают ситуацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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