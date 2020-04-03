Весенние субботники в Кирове пройдут без горожан

3 Апр 2020 2020-04-03T14:14:13+03:00

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Сегодня, 3 апреля, этот вопрос обсудили на оперативном совещании с организациями. Так, уборку улиц возложат полностью на подрядчиков. Как отметили в администрации города, из-за эпидемиологической обстановки все субботники пройдут без горожан. Также заместитель главы администрации города Дмитрий Осипов призвал обратить особое внимание на очистку ливневой канализации и водоотводов от мусора.

На встрече обсудили и состояние городских дорог. Так, ямочный ремонт будет продолжен уже не литым, а горячим асфальтом. Уже с середины апреля подрядчики приступят к асфальтированию улиц.

Дмитрий Осипов заявил, что «пока продолжается режим самоизоляции и транспорта на улицах немного, необходимо максимально привести дороги в порядок».

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ИСТОЧНИК KP.RU