2020-04-03T14:14:13+03:00
Общество

Весенние субботники в Кирове пройдут без горожан

Приводить улицы в порядок будут подрядчики
Виктор Карпов
Поделиться:
С середины апреля подрядчики приступят к асфальтированию улиц. Фото: admkirov.ruС середины апреля подрядчики приступят к асфальтированию улиц. Фото: admkirov.ru
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 апреля, этот вопрос обсудили на оперативном совещании с организациями. Так, уборку улиц возложат полностью на подрядчиков. Как отметили в администрации города, из-за эпидемиологической обстановки все субботники пройдут без горожан. Также заместитель главы администрации города Дмитрий Осипов призвал обратить особое внимание на очистку ливневой канализации и водоотводов от мусора.

На встрече обсудили и состояние городских дорог. Так, ямочный ремонт будет продолжен уже не литым, а горячим асфальтом. Уже с середины апреля подрядчики приступят к асфальтированию улиц.

Дмитрий Осипов заявил, что «пока продолжается режим самоизоляции и транспорта на улицах немного, необходимо максимально привести дороги в порядок».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Весна вновь уйдет из города: прогноз погоды в Кирове на выходные дни
«РЖД» отменяет ряд поездов, в том числе и в Кировской области
Кировчане не смогут уехать в Татарстан и Марий-Эл из-за коронавируса
Кировские волонтеры доставляют продукты на дом
Вятка «подросла» на 9 сантиметров
Весенние субботники в Кирове пройдут без горожан
В Нолинском районе утонула четырехлетняя девочка
Пьяный 17-летний кировчанин устроил ДТП с четырьмя пострадавшими
Вице-губернатор Кировской области попался на взятке в размере более трех миллионов рублей
Что смотрят оставшиеся дома кировчане в видеосервисе Wink «Ростелекома»
Кировчанка потеряла 417 тысяч рублей, надеясь вернуть вклады «МММ»
В лаборатории экспертов-криминалистов кировской полиции исследуют ДНК для раскрытия преступлений
Игорь Маковский: в любой ситуации мы готовы оставаться для производителей электрооборудования надежными партнерами
В Кирове строителя завалило кирпичами
Продление нерабочей недели в Кирове: власти сами решат, до какого срока продлить режим полной самоизоляции
Шитьем медицинских масок займутся колледжи Кировской области
Количество дежурных групп в кировских детсадах сократили
РСХБ первым подписал соглашение с МСХ по выдаче льготных потребительских кредитов жителям села
Более 40 тысяч офисных сотрудников «Ростелекома» перешли на удаленку
Роспотребнадзор проверил, как дезинфицируют кировский транспорт
«Решил просто покататься»: кировчанин угнал отечественный внедорожник