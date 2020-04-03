В Нолинском районе утонула четырехлетняя девочка

3 Апр 2020 2020-04-03T13:38:20+03:00

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В Кировскую область снова пришло потепление и, как следствие, лед стал тоньше. Несмотря на все предупреждения, регулярно в водоемах региона тонут люди, решившие, что им не грозит опасность. Так, в Нолинском районе четырехлетняя девочка утонула, провалившись под лед. Об этом сообщает Следственный комитет Кировской области.

Трагедия случилась в четверг 2 апреля. Около 14 часов малышка выбежала на реку Медведку. Лед не выдержал - девочка провалилась и уже не смогла всплыть на поверхность.

Сейчас региональный Следственный комитет устанавливает все обстоятельства гибели ребенка. Ведомство призывает жителей соблюдать правила поведения на водоемах и без крайней необходимости не выходить на тонкий лед. Взрослые должны предупредить детей об опасности и контролировать, где и как они отдыхают, особенно если поблизости есть водные объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU