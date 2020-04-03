2020-04-03T12:28:54+03:00
Происшествия

Пьяный 17-летний кировчанин устроил ДТП с четырьмя пострадавшими

Подросток «рванул» на красный и столкнулся с иномаркой
Анастасия РОМАНОВА
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В аварии пострадали и машины, и люди. Фото: vk.com/gibdd43В аварии пострадали и машины, и люди. Фото: vk.com/gibdd43
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В Кирове пьяный подросток за рулем «четырнадцатой» решил, что светофор ему не указ, и врезался в другую машину. Как сообщило региональное ГИБДД, авария произошла ночью 2 апреля в 00.11, на улице Карла Маркса у дома №45.

Юный кировчанин после принятия на грудь решил немного покататься по ночному городу, да еще и захватил с собой друзей - 18-летнюю девушку и 27-летнего мужчину. На перекрестке он решил, что красный свет ему не указ, и рванул на запрещающий сигнал, где и столкнулся с «Шевроле», ехавшим на свой зеленый. В результате аварии пострадали все - и 23-летний водитель иномарки, и пьяный подросток за рулем ВАЗа, и его друзья.

Сейчас по факту ДТП проходит проверка. Информацию о юном Шумахере передали его родителям и в областное ПДН УМВД.

ВАЖНО

Госавтоинспекция Кировской области напоминает, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Также ГАИ просит кировчан оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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