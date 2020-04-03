2020-04-03T11:33:27+03:00
Происшествия

Кировчанка потеряла 417 тысяч рублей, надеясь вернуть вклады «МММ»

Женщина в течении четырех дней переводила деньги мошенникам
Виктор Карпов
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По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное делоПо факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное делоФото: Евгения ГУСЕВА
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Про очередной случай дистанционного мошенничества рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Кировской области. В этот раз жертвой злоумышленников стала 63-летняя женщина. Пенсионерке позвонил незнакомец. Мужчина рассказал, что бывшим вкладчикам финансовой пирамиды положена компенсация за потерянные деньги.

Звонивший рассказал, что сумма выплаты весьма крупная — 670 тыс. рублей. Поэтому необходимо заплатить комиссионный сбор и застраховать компенсацию. Доверчивая пенсионерка поверила злоумышленнику. В течении четырех дней женщина перечисляла на счет мошенников деньги. В общей сложности пенсионерка перевела 417 тыс. рублей.

После очередного денежного перевода, звонивший сообщил, что произошла некая отсрочка. Тогда пенсионерка поняла, что ее обманули.

По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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