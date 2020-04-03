2020-04-03T11:26:38+03:00
Общество

В лаборатории экспертов-криминалистов кировской полиции исследуют ДНК для раскрытия преступлений

Новое подразделение готовили к открытию два года
Анастасия РОМАНОВА
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По созданным условиям кировская лаборатория считается одной из лучших в стране. Фото: скриншот с видео 43.мвд.рфПо созданным условиям кировская лаборатория считается одной из лучших в стране. Фото: скриншот с видео 43.мвд.рф
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В экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Кировской области открылась лаборатория исследования ДНК. По сообщению пресс-службы ведомства, работа по ее подготовке шла более двух лет. Учитывая вложенный в нее перенятый опыт создания подобных лабораторий в соседних регионах и научных институтов, по созданным условиям кировское подразделение считается одним из лучших в стране.

На открытии присутствовали представители МВД, ФСБ и СК по Кировской области. Руководитель новой лаборатории, майор полиции Алексей Лубнин, провел по ней гостей, рассказал о техническом оснащении и о том, как им пользуются сотрудники. С помощью оборудования можно обнаружить биологические следы на месте преступлений или объектах исследований, а потом с помощью лабораторного анализа установить, кому эти следы принадлежат. Приглашенные участники смогли и сами оценить работу некоторых приборов.

Сейчас лаборатория уже начала исследовать экспертизы по некоторым расследуемым делам. К примеру, сотрудники уже смогли идентифицировать костные останки человека и установить его личность. Еще один случай - установили, кому принадлежит изъятый образец биологических следов.

После осмотра приглашенные гости выразили надежду на улучшение раскрываемости преступлений с помощью исследований ДНК и пожелали успехов сотрудникам лаборатории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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