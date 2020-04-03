2020-04-03T09:37:52+03:00
Происшествия

В Кирове строителя завалило кирпичами

Следком ведет расследование по факту нарушения правил безопасности
Виктор Карпов
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Травмирование рабочего на строительной площадкеТравмирование рабочего на строительной площадкеФото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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1 марта при строительстве дома по улице А. Михеева на рабочего опрокинулась плохо закрепленная пачка кирпичей. Мужчину завалило, и он оказался прижат к стене. Рабочего удалось вызволить. Мужчина остался жив, но потерял много крови и получил тяжелую травму бедра. Его госпитализировали в больницу.

Следком возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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