Шитьем медицинских масок займутся колледжи Кировской области

2 Апр 2020 2020-04-02T18:18:38+03:00

Это будет их вкладом в борьбу с коронавирусом

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С 6 апреля колледжи Кировской области начнут шить медицинские маски. Об этом сообщило министерство здравоохранения и министерство образования Кировской области. Всего будет участвовать в работах 12 учебных учреждений. Каждая из них представит своих специалистов, работающих в мастерских.

Министр образования области Ольга Рысева рассказала про принятое решение:

- Коллеги из министерства здравоохранения озвучили потребность именно в многоразовых марлевых повязках, которые могут изготовить на базе подведомственных техникумов и колледжей. Материалы для пошива будут поставлять сами медицинские учреждения. Больницы и колледжи договариваются об объёме работ и сроках поставок масок. Одновременно планируется закупка нужного материала для пошива.

Напомним, что первая партия товара уже поступила в Кировскую область. Нам завезли 131 тысячу масок. Оставшиеся прибудут в Киров 6 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU