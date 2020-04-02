2020-04-02T16:00:21+03:00
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Количество дежурных групп в кировских детсадах сократили

С каждым днем количество детей, которых туда приводят, уменьшается
Анастасия РОМАНОВА
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В дежурных группах дети получают необходимый уход.В дежурных группах дети получают необходимый уход.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В кировских детсадах продолжают работать дежурные группы для детей родителей, трудящихся в период объявленной нерабочей недели. Однако воспитанников туда приходит все меньше.

Изначально в 44 дошкольных учреждениях открыли 51 дежурную группу с расчетом на 717 детей. Однако 30 марта в детсады пришли лишь 450 малышей. В дальнейшем это число продолжало уменьшаться: 31 марта привели 392 ребенка, 1 апреля - 342. В четверг, 2 апреля, количество ребят снизилось до 292 - менее 1% от всех воспитанников детсадиков.

В связи с этим три из сорока одной дежурной группы сократили. В оставшихся за детьми ведется полный уход: полноценное четырехразовое питание, медицинское наблюдение. Воспитатели занимаются с малышами в соответствии с их возрастом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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