2020-04-02T15:19:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор проверил, как дезинфицируют кировский транспорт

В работе кондукторов, проводящих процедуру, нашлись недочеты
Анастасия РОМАНОВА
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Все недочеты должны устранить в ближайшее время. Фото: admkirov.ruВсе недочеты должны устранить в ближайшее время. Фото: admkirov.ru
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В разгар коронавирусной инфекции весь кировский общественный транспорт должен дезинфицироваться. 1 апреля сотрудники регионального Роспотребнадзора проверили, насколько тщательно исполняется это поручение.

Поскольку пассажиропоток в Кирове существенно снизился после введенного карантина, а позже - самоизоляции, уменьшилось и количество транспорта на маршрутах. Из освободившихся таким образом кондукторов собрали несколько бригад, которые ездят на отдельных автобусах. Они и помогают своим работающим коллегам дезинфицировать городской транспорт на конечных остановках.

Однако без недочетов не обошлось. По данным Роспотребнадзора, на конечных остановках экипажи не проветривают автобусы. Также у кондукторов, дезинфицирующих салоны, не оказалось респираторов, а на емкостях с растворами - ярлыков с названием.

Директор кировского АТП Денис Пырлог пообещал, что в ближайшее время все недостатки устранят. Также он сообщил, что кондуктора не только протирают поручни, но и обрабатывают весь салон дезраствором из пульверизатора. У них есть специальные памятки, и они знают, что проводить процедуру необходимо в конце каждого рейса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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