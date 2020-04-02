2020-04-02T13:49:45+03:00
Происшествия

«Решил просто покататься»: кировчанин угнал отечественный внедорожник

Полицейские вернули угнанный автомобиль владелице
Виктор Карпов
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Кировчанин бросил угнанный автомобиль на улице МосковскойКировчанин бросил угнанный автомобиль на улице МосковскойФото: Андрей КАРА
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В Кирове сотрудники полиции раскрыли автоугон. К ним обратилась 24-летняя владелица внедорожника с заявлением о пропаже автомобиля. Девушка рассказала, что припарковала машину около своего дома на улице Упита. Ночью она заметила, что автомобиль исчез. Кировчанка сразу же позвонила в полицию.

Стражи правопорядка составили ориентировку о пропаже машины. Сообщение незамедлительно передали патрульно-постовой службе и нарядам ДПС. Через несколько часов полицейские нашли автомобиль. Внедорожник бросили во дворе дома на улице Московской.

Затем патрульные задержали и самого угонщика. Им оказался 51-летний житель Кирова. Мужчина рассказал полицейским, что «решил просто покататься на чужом автомобиле». По факту «неправомерного завладения чужим автомобилем без цели хищения» заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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