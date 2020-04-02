Поверила «сотрудникам банка»: кировчанка перевела мошеннику 152 тысячи рублей

2 Апр 2020 2020-04-02T12:06:28+03:00

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Про очередной случай дистанционного мошенничества рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Кировской области. На этот раз пострадавшей стала 61-летняя кировчанка. Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что со счета пенсионерки пытаются похитить деньги.

Сначала женщина не поддавалась на уговоры злоумышленника. Однако мошенник убедил пенсионерку в безопасности операции. Он рассказал, что в банке на такие случаи существует некий «безопасный счет». Также мужчина пообещал, что позднее кировчанка сможет воспользоваться своими деньгами.

Пенсионерка поверила злоумышленнику. Она отправилась к ближайшему банкомату и по указанным реквизитам перевела 152 тысячи рублей. После денежного перевода, «сотрудник банка» перестал выходить на связь. И только тогда жительница поняла, что ее обманули. Пенсионерка обратилась в полицию. По факту мошенничества с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU