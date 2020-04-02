2020-04-02T12:06:28+03:00
Происшествия

Поверила «сотрудникам банка»: кировчанка перевела мошеннику 152 тысячи рублей

Злоумышленник уговорил пенсионерку перечислить деньги на «безопасный счет»
Виктор Карпов
Поделиться:
Женщина перевела на счет мошенников 152 тысячи рублейЖенщина перевела на счет мошенников 152 тысячи рублейФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Про очередной случай дистанционного мошенничества рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Кировской области. На этот раз пострадавшей стала 61-летняя кировчанка. Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что со счета пенсионерки пытаются похитить деньги.

Сначала женщина не поддавалась на уговоры злоумышленника. Однако мошенник убедил пенсионерку в безопасности операции. Он рассказал, что в банке на такие случаи существует некий «безопасный счет». Также мужчина пообещал, что позднее кировчанка сможет воспользоваться своими деньгами.

Пенсионерка поверила злоумышленнику. Она отправилась к ближайшему банкомату и по указанным реквизитам перевела 152 тысячи рублей. После денежного перевода, «сотрудник банка» перестал выходить на связь. И только тогда жительница поняла, что ее обманули. Пенсионерка обратилась в полицию. По факту мошенничества с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
РСХБ первым подписал соглашение с МСХ по выдаче льготных потребительских кредитов жителям села
Более 40 тысяч офисных сотрудников «Ростелекома» перешли на удаленку
Роспотребнадзор проверил, как дезинфицируют кировский транспорт
«Решил просто покататься»: кировчанин угнал отечественный внедорожник
Поверила «сотрудникам банка»: кировчанка перевела мошеннику 152 тысячи рублей
2 апреля в Wink состоится цифровая премьера фильма «Лед-2»
Жительница Уржума хотела откупиться от «административки», но попала на «уголовку»
В Кировской области группу рецидивистов обвинили в незаконной вырубке леса
Профилактика коронавируса в Кировской области: дезинфекцию на железнодорожных вокзалах проводят каждые три часа
В кировской больнице №9 врачей заперли на двухнедельный карантин
В Кирове второй день ищут 78-летнюю женщину
Кировская полиция нашла 175 нарушителей карантина за 4 дня
Кировские росгвардейцы задержали «закладчика»
Кировчан могут оштрафовать за детей в случае несоблюдения карантинных мер
Кировчанам напомнили, как правильно выбрасывать использованные медицинские маски
В Кильмезском районе пенсионер до смерти избил супругу поленом
В Кирове на «встречке» столкнулись две легковушки
Хард-рок в стиле digital — видеосервис Wink представляет онлайн-концерт группы «Ария»
Жесткое ДТП в Шабалинском районе: на переезде столкнулись поезд и легковушка
Фитнес на дому: МегаФон открыл кировчанам бесплатный спортивный контент
Кировские электрички временно изменят свое расписание
Работа по подхвату бесхозяйных сетей дает свои положительные результаты
Кировчане три месяца смогут не платить за капремонт
В Кировскую область завезли первую партию медицинских масок