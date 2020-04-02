Поверила «сотрудникам банка»: кировчанка перевела мошеннику 152 тысячи рублей
Про очередной случай дистанционного мошенничества рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Кировской области. На этот раз пострадавшей стала 61-летняя кировчанка. Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что со счета пенсионерки пытаются похитить деньги.
Сначала женщина не поддавалась на уговоры злоумышленника. Однако мошенник убедил пенсионерку в безопасности операции. Он рассказал, что в банке на такие случаи существует некий «безопасный счет». Также мужчина пообещал, что позднее кировчанка сможет воспользоваться своими деньгами.
Пенсионерка поверила злоумышленнику. Она отправилась к ближайшему банкомату и по указанным реквизитам перевела 152 тысячи рублей. После денежного перевода, «сотрудник банка» перестал выходить на связь. И только тогда жительница поняла, что ее обманули. Пенсионерка обратилась в полицию. По факту мошенничества с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU