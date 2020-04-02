2020-04-02T14:49:13+03:00
Происшествия

Жительница Уржума хотела откупиться от «административки», но попала на «уголовку»

Женщина пыталась дать мелкую взятку
Олег ЛЯЛИН
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Женщине не удалось подкупить судебного приступа.Женщине не удалось подкупить судебного приступа.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Уржуме на 66-летнюю местную жительницу возбуждено уголовное дело за мелкое взяточничество. 19 марта в здании суда женщина начала, мягко говоря, бестактно себя вести. Жительница области громко ругалась матом, хамила посетителям. Просьбы успокоиться и вести себя адекватно она игнорировала. За что и «нарвалась» на административное правонарушение.

Женщина не собиралась мириться с наказанием. При составлении административного протокола, она попыталась «закрыть» свою вину купюрой. Но судебный пристав отклонил такое любезное предложение.

Теперь на пенсионерку заведено уже уголовное дело по статье «Покушение на мелкое взяточничество». Напомним, что такое преступление карается либо штрафом в один миллион рублей, либо арестом до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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