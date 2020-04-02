2020-04-02T10:33:02+03:00
Происшествия

В Кировской области группу рецидивистов обвинили в незаконной вырубке леса

Один из них даже хотел подкупить свидетеля преступления
Олег ЛЯЛИН
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Один из участников преступной группы пошел на еще одно преступление ради своего прикрытия. Фото: prokuratura-kirov.ruОдин из участников преступной группы пошел на еще одно преступление ради своего прикрытия. Фото: prokuratura-kirov.ru
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Прокуратура Кировской области утвердила обвинительное заключение против группы мужчин, занимавшейся незаконной вырубкой леса. В совокупности они совершили четыре преступления.

С 2011 по 2015 год обвиняемые уничтожали насаждения в Вятско-Полянском районе. Вырубленную древесину группа продавала. Ущерба лесному фонду РФ «банда» нанесла на четыре миллиона рублей.

Чтобы уйти от ответственности, один из участников вырубки пошел на еще одно преступление. 46-летний мужчина предложил одному из свидетелей «отвести» следствие от его персоны. За денежное вознаграждение. Однако план не удался. Теперь лесорубу предъявлено еще и обвинение в подкупе свидетеля по уголовному делу.

За время расследования рецидивисты все-таки возместили весь причиненный ущерб. Уголовное дело для рассмотрения по существу отправлено в Вятскополянский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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