В Кировской области группу рецидивистов обвинили в незаконной вырубке леса
Прокуратура Кировской области утвердила обвинительное заключение против группы мужчин, занимавшейся незаконной вырубкой леса. В совокупности они совершили четыре преступления.
С 2011 по 2015 год обвиняемые уничтожали насаждения в Вятско-Полянском районе. Вырубленную древесину группа продавала. Ущерба лесному фонду РФ «банда» нанесла на четыре миллиона рублей.
Чтобы уйти от ответственности, один из участников вырубки пошел на еще одно преступление. 46-летний мужчина предложил одному из свидетелей «отвести» следствие от его персоны. За денежное вознаграждение. Однако план не удался. Теперь лесорубу предъявлено еще и обвинение в подкупе свидетеля по уголовному делу.
За время расследования рецидивисты все-таки возместили весь причиненный ущерб. Уголовное дело для рассмотрения по существу отправлено в Вятскополянский районный суд.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU