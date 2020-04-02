2020-04-02T08:42:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Профилактика коронавируса в Кировской области: дезинфекцию на железнодорожных вокзалах проводят каждые три часа

Во всех кассовых залах поставили дозаторы с антисептиком
Виктор Карпов
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С 1 апреля на всех железнодорожных вокзалах области ввели регулярную дезинфекцию помещений.С 1 апреля на всех железнодорожных вокзалах области ввели регулярную дезинфекцию помещений.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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После введения режима всеобщей самоизоляции в Кировской области организации усилили меры санитарного контроля. Так, с 1 апреля на всех железнодорожных вокзалах области ввели регулярную дезинфекцию помещений. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Вокзалы в Оричах, Стрижах, Лянгасово, Зуевке, Фаленках, Мурашах, Лузе, Пинюге и Марадыковсковском обрабатывают со специальными растворами каждые три часа.

Дезинфекцию на вокзалах Кирова и Котельнича проводят каждые четыре часа. Помещения зданий убирают специальные моющие машины. Туалеты обрабатывают еще чаще - каждый час.

Во всех кассовых залах установили дозаторы с антисептиком. А по громкоговорителям пассажиров информируют о мерах предосторожности и первых симптомах заболевания коронавирусной инфекцией.

Дополнительно персонал вокзала обрабатывает дверные ручки, кресла и кассовые зоны. В пресс-службе ГЖД заверили, что все их сотрудники снабжены личными средствами защиты: масками, перчатками и антисептиками.

Ранее мы писали, что власти города обязали кировские управляющие компании регулярно дезинфицировать подъезды многоквартирных домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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