2020-04-01T18:38:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Кировская полиция нашла 175 нарушителей карантина за 4 дня

Многие организации не смогли смириться с установленными мерами ограничения
Анастасия РОМАНОВА
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Далеко не все кировские организации вняли запрету. Фото: скриншот с видео 43.мвд.рфДалеко не все кировские организации вняли запрету. Фото: скриншот с видео 43.мвд.рф
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Полиция Кировской области продолжает рейды по организациям в поисках нарушителей. С 28 марта постановлением правительства региона все точки торговли, общепита, развлекательных и досуговых заведений должны закрыться. Однако ушлые предприниматели продолжают делать все по-своему.

Как сообщает областное УМВД России, с 28 по 31 марта на территории региона полиция обнаружила 175 нарушителей. Из них 97 - в Кирове. Только за минувшие сутки полицейским попались 11 объектов, решивших продолжать работу. Среди них - ломбард, салон сотовой связи, магазины, продающие товары не первой необходимости. Работу точек во время карантина зафиксировали, с должностных лиц взяли объяснения.

Кроме того, кировская полиция проводит разъяснительную работу и с населением области по соблюдению карантинных мер. Напомним, с 31 марта 2020 года постановлением правительства в регионе введен всеобщий режим самоизоляции. Всем кировчанам, не задействованным в работе жизнеобеспечивающих организаций, предписано не покидать мест пребывания или проживания без крайней на то необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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