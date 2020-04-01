Кировские росгвардейцы задержали «закладчика»

1 Апр 2020 2020-04-01T17:33:47+03:00

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Молодой человек закапывал полиэтиленовые пакетики, когда его обнаружили патрульные. Увидев росгвардейцев, юноша попытался убежать. Но побег успехом не увенчался, его задержали.

Патрульные вызвали следственную группу, которая изъяла у задержанного запрещенные вещества. У кировчанина обнаружили обернутые изолентой пакетики с неизвестным веществом. Помимо этого несколько свертков было найдено при осмотре территории.

Управление Росгвардии по Кировской области сообщает, что задержанным оказался 22 летний кировчанин. Сейчас юноша передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Изъятое вещество направили на экспертизу, по результатам которой вынесут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU