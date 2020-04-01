Кировчан могут оштрафовать за детей в случае несоблюдения карантинных мер

1 Апр 2020 2020-04-01T16:49:39+03:00

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Родители могут заплатить штрафы за своих детей, нарушающих карантин. Об этом сообщает УМВД России по Кировской области.

31 марта 2020 года в нашем регионе ввели всеобщий режим самоизоляции, при котором населению нельзя покидать место пребывания или проживания. Исключения - выход в ближайший магазин, выгул домашних животных или необходимость выбросить мусор. Требования распространяются в том числе и на несовершеннолетних.

Кировская полиция просит родителей усилить контроль за своими детьми и за тем, как они соблюдают карантинные меры. Как нам пояснили в пресс-службе УМВД России по Кировской области, в отдельно взятых случаях кировчан могут привлечь к административной ответственности за «неисполнение обязанностей по воспитанию детей». К примеру, нарушение правил самоизоляции, предписанных врачом, если семья вернулась из поездки за границу. По этой статье им грозит штраф от ста до пятисот рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU