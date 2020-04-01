Кировчанам напомнили, как правильно выбрасывать использованные медицинские маски

1 Апр 2020 2020-04-01T15:32:19+03:00

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В связи с распространением ОРВИ и коронавируса АО «Куприт» напомнили кировчанам, как обращаться с использованными медицинскими масками и перчатками. Как правило, население выбрасывает эти средства защиты как обычный бытовой мусор. Региональный оператор попросил предпринять повышенные меры предосторожности при обращении с такими отходами.

Если маску и перчатки носил здоровый человек, не контактировавший с заразившимися, то их действительно можно выбросить как обычный мусор. Однако перед этим лучше продезинфицировать их и сложить в два полиэтиленовых пакета, которые нужно крепко завязать, и только после этого выбрасывать с остальными отходами в контейнер.

Напомним, что недавно в Кировскую область поступила первая партия медицинских масок для обеспечения сотрудников структур жизнеобеспечения и для торговли. Также некоторые региональные предприятия собираются изготавливать маски самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU