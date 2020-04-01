В Кильмезском районе пенсионер до смерти избил супругу поленом

1 Апр 2020 2020-04-01T15:00:07+03:00

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Житель Кильмезского района подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Трагедия произошла в минувший четверг, 26 марта, в деревне Моторки. Супружеская пара распивала у себя дома спиртные напитки. Во время застолья между мужем и женой вспыхнул конфликт. 64-летний мужчина схватил палено и несколько раз ударил по голове свою 61-летнюю супругу.

Спустя четверо суток, 30 марта, стал известно, что женщина скончалась от полученных травм. Как сообщает Следком Кировской области, судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

Сейчас сотрудники СК РФ по Кировской области расследуют детали убийства. Мужчина задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU