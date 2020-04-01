В Кирове на «встречке» столкнулись две легковушки

1 Апр 2020 2020-04-01T14:58:01+03:00

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Вечером, 31 марта, на подъезде к Кирову произошла авария. Как сообщает ГИБДД Кировской области, 52-летняя женщина за рулем «Рено Логан» не справилась с управлением. Выехав на встречную полосу, легковушка столкнулась с автомобилем «Киа Рио». В результате пострадали четыре человека: оба водителя и женщина-пассажир «Киа» с двухлетней девочкой.

Всего за прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими. Так, 31 марта, в Верхошижемском районе с трассы Киров - Советск - Яранск «вылетела» фура. По предварительным данным 57-летний водитель не справился с управлением. Он получил травмы и был доставлен в больницу.

ДТП произошло на 62-м километре трассы Киров - Советск. Фото: vk.com/gibdd43

ВАЖНО

Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что в плохих погодных и дорожных условиях нужно быть особенно внимательными. Необходимо соблюдать скорость и дистанцию до идущего впереди транспорта. Также рекомендуется всем участникам движения оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU