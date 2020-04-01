Жесткое ДТП в Шабалинском районе: на переезде столкнулись поезд и легковушка
Утром, 1 апреля, в Шабалинском районе произошло страшное ДТП. По предварительным данным ГИБДД Кировской области, водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на железнодорожный переезд под запрещающий сигнал. «Проскочить» ему не удалось и многотонный грузовой поезд ударил легковушку в заднюю часть.
К сожалению, не обошлось без жертв: в автомобиле находилось пять человек. От страшного удара погибла женщина-пассажир «четырнадцатой». Четверо получили серьезные травмы, включая водителя. На месте работают сотрудники полиции, выясняются причины ДТП.
Фото: vk.com/gibdd43
ВАЖНО
Госавтоинспекция Кировской области рекомендует участникам дорожного движения оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции. Если возникла крайняя необходимость выехать, будьте предельно внимательными и острожными.
ИСТОЧНИК KP.RU