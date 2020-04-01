2020-04-01T13:18:26+03:00
Происшествия

Жесткое ДТП в Шабалинском районе: на переезде столкнулись поезд и легковушка

Водитель пытался «проскочить» на красный
Александр МАКАРОВ
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Страшный удар пришелся в заднюю часть легковушки. Фото: vk.com/gibdd43Страшный удар пришелся в заднюю часть легковушки. Фото: vk.com/gibdd43
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Утром, 1 апреля, в Шабалинском районе произошло страшное ДТП. По предварительным данным ГИБДД Кировской области, водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на железнодорожный переезд под запрещающий сигнал. «Проскочить» ему не удалось и многотонный грузовой поезд ударил легковушку в заднюю часть.

К сожалению, не обошлось без жертв: в автомобиле находилось пять человек. От страшного удара погибла женщина-пассажир «четырнадцатой». Четверо получили серьезные травмы, включая водителя. На месте работают сотрудники полиции, выясняются причины ДТП.

Фото: vk.com/gibdd43

Фото: vk.com/gibdd43

ВАЖНО

Госавтоинспекция Кировской области рекомендует участникам дорожного движения оставаться дома, соблюдая режим самоизоляции. Если возникла крайняя необходимость выехать, будьте предельно внимательными и острожными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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