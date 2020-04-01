Кировские электрички временно изменят свое расписание

1 Апр 2020 2020-04-01T12:35:45+03:00

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Пресс-служба ГЖД сообщает, что электрички изменят свое расписание по техническим причинам. Так, с 6 по 24 апреля время отравления поменяет поезд № 6354 сообщением Ежиха - Киров. Электричка будет отходить 6, 8, 10, 16, 20, 22 и 24 апреля со станции Ежиха в 12:17 и прибывать в Киров в 15:15. А электропоезд № 6364, также сообщением Ежиха - Киров 7, 9, 13, 17, 21, 23 апреля будет отправляться в 14:59 и прибывать на конечную станцию в 18:00.

Расписание поезда № 6363 сообщением Киров - Ежиха 7, 9, 13, 17, 21, 23 апреля также изменится. Электричка будет отправляться из Кирова в 10:20.

Сверить актуальное расписание пригородных поездов можно на официальном сайте АО «ВВППК».

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