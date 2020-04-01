Кировчане три месяца смогут не платить за капремонт

1 Апр 2020 2020-04-01T10:52:47+03:00

Меры по поддержке кировчан обсудили на совещании штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции Фото: kirovreg.ru

Региональное правительство поддержит жителей области и бизнес во время карантина

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Во вторник, 31 марта, в правительстве области прошло очередное совещание штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. На нем обсудили ряд мер для поддержки населения во время карантина.

Губернатор области Игорь Васильев призвал региональные министерства проработать регламенты по безопасности работы предприятий в период пандемии. Также Игорь Васильев подчеркнул, что в этот непростой период важно поддержать предпринимателей. Для этого в правительстве планируют принять ряд экономических и социальных мер.

- Это очень важно на сегодняшний день, - заявил губернатор. - У каждого предприятия выстроились экономические связи, транспортные и логистические цепочки.

Помимо этого в регионе разработан целый план по поддержке предпринимателей в период карантина. Так, кировский бизнес получит послабление в банковском секторе, отсрочку по налогам и мораторий на плановые и внеплановые проверки.

Власти не забывают и о простых жителях области. Так, председатель правительства Александр Чурин предложил отменить уплату взносов в фонд капитального ремонта на три месяца, до 1 июля 2020 года.

- Сейчас комплекс мер проходит процедуру согласования, в ближайшее время он будет принят в полном объеме. - пояснил Александр Чурин.

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ИСТОЧНИК KP.RU