В Кировскую область завезли первую партию медицинских масок

1 Апр 2020 2020-04-01T10:10:43+03:00

Те кировчане, которым приходится выходить из дома по зову долга, наконец смогут обеспечить себя масками. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Кировскую область наконец привезли медицинские маски. По сообщению группы «Коронавирус. Оперштаб Кировской области», они предназначены для снабжения работников организаций жизнеобеспечения и для торговли. Всего в регион должны привезти более 520 тысяч масок. Первая партия из 131 тысячи уже лежит на аптечном складе.

Кроме того, областные промышленные предприятия собираются шить маски сами, из марли, бязи и трикотажа. Около десяти производств смогут в общей сложности изготавливать около 110 тысяч масок в день.

Одно только ношение медицинских масок не будет эффективно. Учитывая условия введенной общей самоизоляции в регионе, они не понадобятся большинству горожан. Однако тем, кто регулярно выходит на улицу, не стоит забывать об этой мере предосторожности. Также региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU