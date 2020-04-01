В Кировскую область завезли первую партию медицинских масок
В Кировскую область наконец привезли медицинские маски. По сообщению группы «Коронавирус. Оперштаб Кировской области», они предназначены для снабжения работников организаций жизнеобеспечения и для торговли. Всего в регион должны привезти более 520 тысяч масок. Первая партия из 131 тысячи уже лежит на аптечном складе.
Кроме того, областные промышленные предприятия собираются шить маски сами, из марли, бязи и трикотажа. Около десяти производств смогут в общей сложности изготавливать около 110 тысяч масок в день.
Одно только ношение медицинских масок не будет эффективно. Учитывая условия введенной общей самоизоляции в регионе, они не понадобятся большинству горожан. Однако тем, кто регулярно выходит на улицу, не стоит забывать об этой мере предосторожности. Также региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU