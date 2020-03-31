В Кирове федеральная сеть магазинов игнорирует карантин
Сегодня, 31 марта, власти города провели рейд и проверили как на деле реализуется постановление Правительства Кировской области .
Напомни, что с 28 марта губернатор Кировской области Игорь Васильев вел запрет на осуществлении деятельности всех непродовольственных магазинов, предприятий общепита и компаний, оказывающих услуги населению.
Проверяющие прошлись по улице Милицейской, Карла Маркса, Труда и Проезжей (район Макарьевской дамбы). И выписали 5 административных протоколов. Среди тех, кто нарушает постановление правительства оказались магазины федеральной сети, торгующие косметикой. Так, на улице Милицейской магазин продолжал работать в будничном ритме и принимал своих покупателей.
– Есть постановление, которым все предприятия торговли должны руководствоваться неукоснительно, – подчеркнул представитель департамента экономического развития и предпринимательства Ильяз Кильмаков. –Собственные указания или распоряжения в данном случае не имеют никакой силы. Материалы будут направлены в управление Роспотребнадзора для принятия мер.
За работу во время карантина на предпринимателей будет наложен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU