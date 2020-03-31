В Кирове управляющие компании будут дезинфицировать подъезды

31 Март 2020 2020-03-31T17:33:28+03:00

Обрабатывать будут кнопки и двери лифтов, поручни, почтовые ящики, входные двери, ручки и домофоны

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Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации управляющие компании будут регулярно дезинфицировать общедомовое имущество многоквартирных домов. Рекомендация даны городскими властями. До этого обязательная дезинфекция была ведена в общественном транспорте города.

Напомним, что автобусы и троллейбусы обрабатываются после каждого рейса. Также чаще чем раз в сутки дезинфицируется кировский ЖД вокзал и прилегающие к нему пути, а также аэропорт «Победилово».

Ранее стало известно, что правительство Кировской области приняло ращение о полной самоизоляции с 31 марта по 5 апреля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU