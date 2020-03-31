Пенсионерку обокрали в одном из кировских храмов
71-летняя кировчанка пришла на богослужение в храм и оставила сумку без присмотра у колонны. После молитвы женщина вернулась забрать сумку, но не обнаружила ее.
Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли запись видеонаблюдения, с помощью которой оперативно составили фоторобот злоумышленника. Ориентировка была передана патрульным. Спустя некоторое время полицейские задержали злоумышленника в районе кировского автовокзала.
УМВД по Кировской области сообщило, что задержанным оказался ранее судимый мужчина 1961 года рождения. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Общая сумма похищенного составила 18 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU