2020-03-31T18:47:32+03:00
Происшествия

Пенсионерку обокрали в одном из кировских храмов

Злоумышленник похитил сумку с наличными и мобильником
Виктор Карпов
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Задержанным оказался ранее судимый мужчина 1961 года рождения. Фото: 43.мвд.рфЗадержанным оказался ранее судимый мужчина 1961 года рождения. Фото: 43.мвд.рф
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71-летняя кировчанка пришла на богослужение в храм и оставила сумку без присмотра у колонны. После молитвы женщина вернулась забрать сумку, но не обнаружила ее.

Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли запись видеонаблюдения, с помощью которой оперативно составили фоторобот злоумышленника. Ориентировка была передана патрульным. Спустя некоторое время полицейские задержали злоумышленника в районе кировского автовокзала.

УМВД по Кировской области сообщило, что задержанным оказался ранее судимый мужчина 1961 года рождения. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Общая сумма похищенного составила 18 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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