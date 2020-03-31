Нерабочая неделя в Кирове: еще несколько междугородних автобусов прекратили работу с 1 по 5 апреля 2020 года
В Кировской области отменили еще несколько маршрутов междугородних автобусов. По сообщению регионального АТП, с 1 по 5 апреля 2020 года транспорт прекращает ходить по следующим маршрутам:
Эти маршруты прекращают работу на нерабочую неделю. Фото: vk.com/kpat43
Кроме того, с 31 марта по 5 апреля отменен рейс № 106 «Киров - Бобино - Сапожнята» на 11.30.
Напомним, 27 марта Минтранспорт Кировской области также разместил список маршрутов междугородних автобусов, которые меняют расписание или приостанавливают работу на нерабочую неделю.
Чтобы уточнить время отправления автобусов, ведомство рекомендует звонить на кировский автовокзал по телефону: 8 (8332) 41-06-80.
ИСТОЧНИК KP.RU