Нерабочая неделя в Кирове: еще несколько междугородних автобусов прекратили работу с 1 по 5 апреля 2020 года

31 Март 2020 2020-03-31T18:35:11+03:00

Кировское АТП сообщило об очередных изменениях в работе общественного транспорта. Фото: vk.com/kpat43

Изменить размер текста: A A

В Кировской области отменили еще несколько маршрутов междугородних автобусов. По сообщению регионального АТП, с 1 по 5 апреля 2020 года транспорт прекращает ходить по следующим маршрутам:

Эти маршруты прекращают работу на нерабочую неделю. Фото: vk.com/kpat43

Кроме того, с 31 марта по 5 апреля отменен рейс № 106 «Киров - Бобино - Сапожнята» на 11.30.

Напомним, 27 марта Минтранспорт Кировской области также разместил список маршрутов междугородних автобусов, которые меняют расписание или приостанавливают работу на нерабочую неделю.

Чтобы уточнить время отправления автобусов, ведомство рекомендует звонить на кировский автовокзал по телефону: 8 (8332) 41-06-80.

ИСТОЧНИК KP.RU