Жительницу Кировской области обманул «итальянец» с сайта знакомств
К полицейским обратилась 50-летняя жительница Советского района. Женщина решила найти свою любовь на сайте знакомств. После регистрации ей написал мужчина, представившийся итальянцем по имени Андре Морелли, и предложил общаться с помощью электронной почты.
«Итальянец» выслал женщине свои фотографии и рассказал, что отправил ей драгоценности. Вслед за рассказами о столь щедром подарке женщина получила электронное письмо от курьера с просьбой отплатить услуги доставки. По указанным реквизитам жительница Советского района перечислила 2 тысячи 610 рублей.
Позднее женщина получила новое письмо о том, что с доставкой возникли проблемы и требуются еще деньги. Дама поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию.
В МВД по Кировской области сообщили, что «возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Устанавливается личность и местонахождение злоумышленника».
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ИСТОЧНИК KP.RU