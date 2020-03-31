Жительницу Кировской области обманул «итальянец» с сайта знакомств

31 Март 2020 2020-03-31T18:22:43+03:00

Хорошо, что женщина не стала переводить деньги повторно, и сразу обратилась в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

К полицейским обратилась 50-летняя жительница Советского района. Женщина решила найти свою любовь на сайте знакомств. После регистрации ей написал мужчина, представившийся итальянцем по имени Андре Морелли, и предложил общаться с помощью электронной почты.

«Итальянец» выслал женщине свои фотографии и рассказал, что отправил ей драгоценности. Вслед за рассказами о столь щедром подарке женщина получила электронное письмо от курьера с просьбой отплатить услуги доставки. По указанным реквизитам жительница Советского района перечислила 2 тысячи 610 рублей.

Позднее женщина получила новое письмо о том, что с доставкой возникли проблемы и требуются еще деньги. Дама поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию.

В МВД по Кировской области сообщили, что «возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Устанавливается личность и местонахождение злоумышленника».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU