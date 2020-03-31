В Кировской области четыре дня разыскивают 80-летнего мужчину

31 Март 2020 2020-03-31T14:00:54+03:00

Мужчину разыскивают уже четвертый день. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

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В Кировской области ищут 80-летнего мужчину, жителя поселка Санчурск. Николай Сокольников в последний раз вышел из дома 27 марта 2020 года около 17:20 и не вернулся. С тех пор информации о его местонахождении нет. У мужчины возможна потеря памяти.

Приметы пропавшего сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Николаю Павловичу 80 лет, рост 178 см, среднего телосложения, седые с залысинами волосы и голубые глаза. На момент ухода из дома мужчина был одет в темно-серую рубашку с накладными карманами на груди, черное трико с белыми лампасами, серые ботинки на шнурках и черную кепку.

Пропавший мог направляться в Йошкар-Олу. Поисковики отдельно обращаются к водителям, проезжавшим вечером 27 марта по трассе «Санчурск - Йошкар-Ола». Возможно, кто-то из них мог видеть или подвозить Николая Петровича.

Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU