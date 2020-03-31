Пенсионерку в Уржумском районе приговорили к 8 годам за убийство сожителя

31 Март 2020 2020-03-31T12:28:18+03:00

Во время следственного эксперимента женщина рассказала, как все произошло. Фото: СК РФ по Кировской области

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Смертельная драма развернусь в деревне Максинерь Уржумского района. В день своего рождения 66-летняя пенсионерка убила своего сожителя из-за ревности. Во время застолья между влюбленными произошла ссора, во время которой женщина схватила нож и нанесла множественные удары. Ранения оказались смертельными, 63- летний мужчина скончался на месте. Придя в себя женщина вызвала медиков, но было уже поздно. Убийство произошло 23 ноября 2019 года.

В ходе следствия сотрудники СК РФ по Кировской области собрали достаточную доказательную базу. Ведомство отмечает, что ранее пенсионерка уже была судима за аналогичное преступление.

Суд, согласившись с обвинением прокуратуры, признал женщину виновной и приговорил к 8 годам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU