Пенсионерку в Уржумском районе приговорили к 8 годам за убийство сожителя
Смертельная драма развернусь в деревне Максинерь Уржумского района. В день своего рождения 66-летняя пенсионерка убила своего сожителя из-за ревности. Во время застолья между влюбленными произошла ссора, во время которой женщина схватила нож и нанесла множественные удары. Ранения оказались смертельными, 63- летний мужчина скончался на месте. Придя в себя женщина вызвала медиков, но было уже поздно. Убийство произошло 23 ноября 2019 года.
В ходе следствия сотрудники СК РФ по Кировской области собрали достаточную доказательную базу. Ведомство отмечает, что ранее пенсионерка уже была судима за аналогичное преступление.
Суд, согласившись с обвинением прокуратуры, признал женщину виновной и приговорил к 8 годам лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU