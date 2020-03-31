2020-03-31T11:07:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Кировской области на 31 марта 2020 года: выявлено еще одно подозрение на инфекцию

Сейчас в больнице находятся восемь человек, ждущих результата анализов
Анастасия РОМАНОВА
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Во время эпидемии лучше остаться дома, чтобы не стать следующим «подозреваемым».Во время эпидемии лучше остаться дома, чтобы не стать следующим «подозреваемым».Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кировской области выявили еще одно подозрение на заражение коронавирусом. Сегодня утром, 31 марта, тест-система показала положительный результат на наличие инфекции.

Таким образом, сейчас в кировской инфекционной больнице лежит 9 человек с подтвержденным диагнозом и восемь - с подозрением на инфекцию. Помимо них, под наблюдением находится еще около 30 человек - вернувшиеся из неблагоприятных стран и их контактные лица, у которых тест-система подозрений не выявила. Всем пациентам оказывается необходимое лечение.

Всего в Кировской области зафиксировано 12 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Трое из двенадцати пациентов уже вылечились, и их выписали из больницы. Это «нулевая пациентка» с супругом и молодой человек, вернувшийся из Швейцарии.

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или регистратуры поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Не стоит забывать об объявленном карантине. Убедительно просим кировчан остаться дома и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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