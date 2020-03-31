Снег на кировских улицах убирают 83 дворника
Сегодня, 31 марта, утром кировские улицы снова замело снегом. На ликвидацию последствий направлено 85 спецмашин и 83 дворника. Об этом сообщили в администрации города.
Еще вчера подрядчики начали подготовку к предстоящему снегопаду. Так, дорожники заранее обработали противогололедными средствами дороги и тротуары.
Сейчас ведется расчистка центральных улиц города. Одновременно с этим дворники очищают тротуары, лестничные спуски и автобусные остановки.
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ИСТОЧНИК KP.RU