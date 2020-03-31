Житель Кировской области застрелил знакомого и сбежал в Самару

31 Март 2020 2020-03-31T10:39:31+03:00

Подозреваемого в убийстве задержали в Самаре, где он скрывался от правосудия. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Оричевском районе пьяный мужчина застрелил своего собутыльника. Спустя месяц его поймали в Самаре. Об этом сообщил Следственный комитет Кировской области.

21 февраля около 16 часов у озера Чумишное в Оричевском районе нашли тело 31-летнего мужчины с огнестрельными ранениями обеих ног и головы. После ряда экспертиз и допроса свидетелей следователи восстановили картину произошедшего.

В тот день компания местных жителей вместе распивала алкоголь и, будучи уже в подпитии, приехала на озеро. В какой-то момент спиртное ударило в голову одному из мужчин и, схватив ружье, он несколько раз выстрелил в своего знакомого. Тот скончался на месте, а подозреваемый, осознав, что произошло, сбежал с места преступления.

Кировская полиция нашла 36-летнего подозреваемого 27 марта, спустя почти месяц. Неудивительно, учитывая, что мужчина сбежал аж в Самару, где его и задержали.

Сейчас подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU