Житель Кировской области застрелил знакомого и сбежал в Самару
В Оричевском районе пьяный мужчина застрелил своего собутыльника. Спустя месяц его поймали в Самаре. Об этом сообщил Следственный комитет Кировской области.
21 февраля около 16 часов у озера Чумишное в Оричевском районе нашли тело 31-летнего мужчины с огнестрельными ранениями обеих ног и головы. После ряда экспертиз и допроса свидетелей следователи восстановили картину произошедшего.
В тот день компания местных жителей вместе распивала алкоголь и, будучи уже в подпитии, приехала на озеро. В какой-то момент спиртное ударило в голову одному из мужчин и, схватив ружье, он несколько раз выстрелил в своего знакомого. Тот скончался на месте, а подозреваемый, осознав, что произошло, сбежал с места преступления.
Кировская полиция нашла 36-летнего подозреваемого 27 марта, спустя почти месяц. Неудивительно, учитывая, что мужчина сбежал аж в Самару, где его и задержали.
Сейчас подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU