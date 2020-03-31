В Киров завезли около тонны зараженных киви

31 Март 2020 2020-03-31T10:28:19+03:00

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Сотрудники Россельхознадзора выявили тутовую щитовку в свежей партии фруктов. 916 килограммов киви были привезены из Ирана.

Тутовая щитовка - это коварный вредитель для многих растений, который может привести к их гибели. Но для человека он не представляет опасности.

В ведомстве сообщили, что «зараженные плоды не представляют серьезной опасности, согласно карантинным правилам фитосанитарной безопасности, действующим на территории ЕАЭС».

Специалисты советуют тщательно промывать теплой водой фрукты и овощи перед тем, как их съесть.

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ИСТОЧНИК KP.RU