В Киров завезли около тонны зараженных киви
Сотрудники Россельхознадзора выявили тутовую щитовку в свежей партии фруктов. 916 килограммов киви были привезены из Ирана.
Тутовая щитовка - это коварный вредитель для многих растений, который может привести к их гибели. Но для человека он не представляет опасности.
В ведомстве сообщили, что «зараженные плоды не представляют серьезной опасности, согласно карантинным правилам фитосанитарной безопасности, действующим на территории ЕАЭС».
Специалисты советуют тщательно промывать теплой водой фрукты и овощи перед тем, как их съесть.
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ИСТОЧНИК KP.RU