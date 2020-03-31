2020-03-31T09:32:23+03:00
Общество

В Кировской области третий день разыскивают 16-летнюю девушку

Подросток пропал 28 марта
Анастасия РОМАНОВА
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Девушки не было дома уже три дня. Фото: vk.com/ornkirovДевушки не было дома уже три дня. Фото: vk.com/ornkirov
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В Кировской области ищут 16-летнюю жительницу Нолинска. Ангелина Топорищева пропала 28 марта 2020 года. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает отряд по поиску несовершеннолетних «Первый». Ангелине на вид 15 лет, худощавого телосложения, черные волосы. На момент ухода из дома девочка была одета в черную куртку, голубые джинсы и черные кроссовки.

Любую информацию о подростке волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 350-76-25 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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