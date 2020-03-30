Кировчане могут пожаловаться на незаконное увольнение во время карантина в прокуратуру
Прокуроры незамедлительно проверят все поступающие жалобы
Открылась горячая линия по вопросам защиты прав граждан в сфере оплаты трудаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник, 30 марта, прокуратура Кировской области открыла «горячую линию» по вопросом защиты трудовых прав граждан. Сотрудники прокуратуры призывают жителей рассказывать о нарушениях со стороны работодателей в период карантина.
Так, кировчан просят рассказывать о несвоевременной или неполной оплате труда, сокращении численности штата, введении режима неполной занятости.
Сообщить о нарушениях можно по телефону 8-(8332)-38-11-53 или отправить официальное заявление на сайт прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU