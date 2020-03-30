Кировские отделения Почты России закроются на два дня

30 Март 2020 2020-03-30T18:20:22+03:00

С 30 марта по 1 апреля 2020 года почтовые отделения закроются для посетителей. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

С 30 марта по 1 апреля от организации в штатном режиме будут работать только разносчики писем

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В Кировской области почтовые отделения закроются на два дня в целях нераспространения коронавируса. А вот разносчики писем будут работать в обычном режиме.

Почта России - одна из непрерывно действующих организаций. Однако, как пояснили в кировском филиале, даже они решили взять перерыв с 30 марта по 1 апреля. Сделали это для того, чтобы не подвергать риску заражения и посетителей, и сотрудников, и замедлить скорость распространения инфекции.

Таким образом, в указанные дни от организации будут работать только почтальоны. Сотрудники продолжат осуществление почтового обмена и обработку посылок и писем.

Со 2 апреля все региональные отделения вернутся к прежнему режиму работы. Кировский филиал Почты России настоятельно рекомендует, тем не менее, пользоваться электронными сервисами. Клиентам готовы оказать на дому такие услуги, как выплата пенсий и соцпособий, прием коммунальных платежей и доставка писем.

ИСТОЧНИК KP.RU