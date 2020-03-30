Кировские отделения Почты России закроются на два дня
В Кировской области почтовые отделения закроются на два дня в целях нераспространения коронавируса. А вот разносчики писем будут работать в обычном режиме.
Почта России - одна из непрерывно действующих организаций. Однако, как пояснили в кировском филиале, даже они решили взять перерыв с 30 марта по 1 апреля. Сделали это для того, чтобы не подвергать риску заражения и посетителей, и сотрудников, и замедлить скорость распространения инфекции.
Таким образом, в указанные дни от организации будут работать только почтальоны. Сотрудники продолжат осуществление почтового обмена и обработку посылок и писем.
Со 2 апреля все региональные отделения вернутся к прежнему режиму работы. Кировский филиал Почты России настоятельно рекомендует, тем не менее, пользоваться электронными сервисами. Клиентам готовы оказать на дому такие услуги, как выплата пенсий и соцпособий, прием коммунальных платежей и доставка писем.
ИСТОЧНИК KP.RU