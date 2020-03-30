В 2020 году в Кировской области заменят 575 лифтов

30 Март 2020 2020-03-30T18:15:47+03:00

Сейчас по области меняют 66 лифтов: 57 в Кирове и 9 в Кирово-Чепецке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В понедельник, 30 марта, в правительстве Кировской области подрядчики отчитались о выполнении работ.

- Мы ведем замену 38 лифтов, - рассказал представитель одной из подрядных организаций. - На данный момент идут отделочные работы и устранение замечаний инженерного центра. В ближайшие дни планируем предъявить Ростехнадзору работы по замене лифтов в двух многоквартирных домах, после чего будем готовы к запуску новых лифтов

Сейчас по области меняют 66 лифтов: 57 в Кирове и 9 в Кирово-Чепецке.

Зампред Александр Царегородцев подчеркнул, что программа по замене лифтов взята на особый контроль. Особое внимание власти уделяют безопасности, качеству и сроку проводимых работ. Так, к концу 2020 года в Кировской области планируется поменять 575 лифтов.

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