2020-03-30T18:56:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Нерабочая неделя в Кировской области: 57 магазинов и кафе не закрылись на карантин

Виновных привлекут к административной ответственности
Анастасия РОМАНОВА
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Кировская полиция проверяет все объекты, которые должны быть закрыты на текущий момент.Кировская полиция проверяет все объекты, которые должны быть закрыты на текущий момент.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Кировской области на время рабочей недели должны закрыться почти все объекты, кроме аптек, продуктовых магазинов и автозаправок. Странно было бы рассчитывать на то, что все предприниматели исполнят предписание. Не менее странно с их стороны было рассчитывать на то, что никаких проверок не будет.

Кировская полиция за минувшие выходные нашла 57 точек торговли и общепита, которые не подчинились указу. По сообщению регионального УМВД России, на всех нарушителей составили материалы и передали в Роспотребнадзор. Виновных привлекут к административной ответственности.

Полиция Кировской области просит жителей соблюдать режим карантина и самоизоляции, не покидать дом без необходимости, контролировать своих близких и соблюдать меры профилактики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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