Нерабочая неделя в Кировской области: 57 магазинов и кафе не закрылись на карантин
В Кировской области на время рабочей недели должны закрыться почти все объекты, кроме аптек, продуктовых магазинов и автозаправок. Странно было бы рассчитывать на то, что все предприниматели исполнят предписание. Не менее странно с их стороны было рассчитывать на то, что никаких проверок не будет.
Кировская полиция за минувшие выходные нашла 57 точек торговли и общепита, которые не подчинились указу. По сообщению регионального УМВД России, на всех нарушителей составили материалы и передали в Роспотребнадзор. Виновных привлекут к административной ответственности.
Полиция Кировской области просит жителей соблюдать режим карантина и самоизоляции, не покидать дом без необходимости, контролировать своих близких и соблюдать меры профилактики.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU