2020-03-30T17:56:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области: на домашнем карантине находятся более 1800 человек

Всего в регионе сейчас девять пациентов с подтвержденным диагнозом
Анастасия РОМАНОВА
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Из двенадцати зараженных пациентов трое уже выздоровели и выписались из больницы.Из двенадцати зараженных пациентов трое уже выздоровели и выписались из больницы.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Кировской области на домашнем карантине сейчас находятся более 1800 пациентов, вернувшихся из-за границы, и контактировавших с ними кировчан, у которых не выявили подозрения на коронавирус. Врачи наблюдают за ними и регулярно обследуют с помощью тест-систем.

В кировской инфекционной больнице сейчас лежат девять пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» и семеро - под подозрением на заболевание. Также под наблюдением в медучреждении находятся около 30 человек. Это те, кто вернулись из неблагоприятных стран с признаками ОРВИ, и их контактные лица, у которых сейчас тест на вирус отрицательный.

Всего в Кировской области по состоянию на 30 марта зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом. Трое из двенадцати пациентов уже выздоровели и выписались из больницы. Это «нулевая пациентка» с супругом, прилетевшие из Германии, и молодой человек, вернувшийся из Швейцарии. Последнего выписали только сегодня утром.

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или регистратуры поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Не стоит забывать об объявленном карантине. Убедительно просим кировчан остаться дома и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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