2020-03-30T18:54:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Нерабочая неделя в Кирове: в правительстве области отчитались о принятых мерах

Губернатору региона рассказали, как протекает начало вынужденных каникул
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
На собрании губернатору Кировской области Игорю Васильеву рассказали о принятых мерах по нераспространению вируса в регионе. Фото: kirovreg.ruНа собрании губернатору Кировской области Игорю Васильеву рассказали о принятых мерах по нераспространению вируса в регионе. Фото: kirovreg.ru
Изменить размер текста:

В правительстве Кировской области состоялось очередное совещание. На мероприятии губернатору региона Игорю Васильеву отчитались о принятых мерах по предотвращению распространения коронавируса. Кратко и по факту:

- в области работают только те организации, которые функционально необходимы;

- в 44 кировских детсадах открыли дежурные группы. Изначально на посещение заявились 717 человек, однако утром 30 марта пришло лишь 450 детей. Если потребуется, количество групп сократят или увеличат - по ситуации;

- на коллегии в администрации города рассмотрели вопрос компенсации за льготное питание школьникам на период дистанционного обучения. Обсуждение пройдет на заседании кировской гордумы в апреле;

- у городского общественного транспорта пересмотрели график выхода на линию и увеличили интервалы движения. С перевозчиками провели работу по постоянной дезинфекции и санобработки салонов. Вопрос на контроле у городских властей;

- все кировские службы жизнеобеспечения и ресурсоснабжающие организации работают в штатном режиме. Подрядчики получили указание максимально сосредоточиться на благоустройстве;

- региональные бригады УМВД и Роспотребнадзор проверяют организации на соблюдение предписания о закрытии. В случае нарушений принимаются меры. Поступило предложение ужесточить контроль. Совещание с проверяющими по этому вопросу должно состояться сегодня.

- Кировской области из федерального бюджета выделят около 150 миллионов рублей на закупку дополнительного оборудования и лекарств для борьбы с коронавирусом.

Напоминаем, что не стоит забывать об объявленном карантине. Убедительно просим кировчан остаться дома и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кировские отделения Почты России закроются на два дня
В 2020 году в Кировской области заменят 575 лифтов
Нерабочая неделя в Кировской области: 57 магазинов и кафе не закрылись на карантин
Коронавирус в Кировской области: на домашнем карантине находятся более 1800 человек
Нерабочая неделя в Кирове: в правительстве области отчитались о принятых мерах
Улицу Торфяную отремонтируют за 52 миллиона рублей
Кировским школьникам вернут деньги за обеды
«Следствие не определилось»: неизвестно, кто из «ГДМС» ответит за травму 16-летней кировчанки
В Кировской области водитель «УАЗа» сбил пенсионерку
Власти Кирова потратят 10 миллионов на благоустройство мемориальных комплексов
В Кировской области два рыбака провалились под лед
На Каринской узкоколейке ввели бесплатный проезд для врачей
Коронавирус в Кировской области: третьего по счету пациента выписали из инфекционной больницы
Обманутым дольщикам в Кировской области заплатят исходя из рыночной стоимости
Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в нерабочие дни усилят контроль над работой энергосистемы
Количество зараженных коронавирусом в Кировской области на 30 марта 2020 года: двенадцать подтвержденных случаев болезни
В Котельниче местный житель погиб в пожаре
Ледоход в Кирове: Вятка вскрылась на две недели раньше
«Это бобры»: в Кирове на машину рухнуло дерево
Погода в Кирове на нерабочую неделю: похолодает до -6 градусов
Кировским школьникам не придется досрочно заканчивать учебный год из-за коронавируса
Кировчан решили оставить без свежего номера «Комсомолки»
Нерабочая неделя в Кирове: верующие кировчане продолжают собираться в церквях даже во время карантина
Количество зараженных коронавирусом в Кировской области на 29 марта 2020 года: выявлен девятый случай болезни
Более 350 офисов Россельхозбанка будут работать с 30 марта по 3 апреля