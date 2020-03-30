Нерабочая неделя в Кирове: в правительстве области отчитались о принятых мерах

30 Март 2020 2020-03-30T18:54:33+03:00

На собрании губернатору Кировской области Игорю Васильеву рассказали о принятых мерах по нераспространению вируса в регионе. Фото: kirovreg.ru

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В правительстве Кировской области состоялось очередное совещание. На мероприятии губернатору региона Игорю Васильеву отчитались о принятых мерах по предотвращению распространения коронавируса. Кратко и по факту:

- в области работают только те организации, которые функционально необходимы;

- в 44 кировских детсадах открыли дежурные группы. Изначально на посещение заявились 717 человек, однако утром 30 марта пришло лишь 450 детей. Если потребуется, количество групп сократят или увеличат - по ситуации;

- на коллегии в администрации города рассмотрели вопрос компенсации за льготное питание школьникам на период дистанционного обучения. Обсуждение пройдет на заседании кировской гордумы в апреле;

- у городского общественного транспорта пересмотрели график выхода на линию и увеличили интервалы движения. С перевозчиками провели работу по постоянной дезинфекции и санобработки салонов. Вопрос на контроле у городских властей;

- все кировские службы жизнеобеспечения и ресурсоснабжающие организации работают в штатном режиме. Подрядчики получили указание максимально сосредоточиться на благоустройстве;

- региональные бригады УМВД и Роспотребнадзор проверяют организации на соблюдение предписания о закрытии. В случае нарушений принимаются меры. Поступило предложение ужесточить контроль. Совещание с проверяющими по этому вопросу должно состояться сегодня.

- Кировской области из федерального бюджета выделят около 150 миллионов рублей на закупку дополнительного оборудования и лекарств для борьбы с коронавирусом.

Напоминаем, что не стоит забывать об объявленном карантине. Убедительно просим кировчан остаться дома и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU