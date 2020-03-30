Улицу Торфяную отремонтируют за 52 миллиона рублей
Во время работ планируют проложить ливневые канализации по закрытой системе и заасфальтировать 646 метров дороги. С обеих сторон проложат тротуар.
В пятницу, 27 марта, стало известно, что подрядчиком выбран «Гордормостстрой». Сейчас сотрудники строительной компании оформляют разрешительную документацию.
Напомним, что ремонт улицы Торфяной будет происходить за счет средств национального проекта «Жилье и городская среда». Общий объем финансирования составит 52 млн рублей, а планируемой датой заверения называют 15 октября.
Ранее горожане регулярно жаловались на состояние улицы. Так, в марте Торфяную затопило из-за отсутствия системы водоотведения.
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ИСТОЧНИК KP.RU