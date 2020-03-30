Улицу Торфяную отремонтируют за 52 миллиона рублей

30 Март 2020 2020-03-30T18:53:33+03:00

Во время работ планируют заасфальтировать 646 метров дороги. Фото: admkirov.ru

Подрядчик приступит к ремонту уже в апреле

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Во время работ планируют проложить ливневые канализации по закрытой системе и заасфальтировать 646 метров дороги. С обеих сторон проложат тротуар.

В пятницу, 27 марта, стало известно, что подрядчиком выбран «Гордормостстрой». Сейчас сотрудники строительной компании оформляют разрешительную документацию.

Напомним, что ремонт улицы Торфяной будет происходить за счет средств национального проекта «Жилье и городская среда». Общий объем финансирования составит 52 млн рублей, а планируемой датой заверения называют 15 октября.

Ранее горожане регулярно жаловались на состояние улицы. Так, в марте Торфяную затопило из-за отсутствия системы водоотведения.

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ИСТОЧНИК KP.RU