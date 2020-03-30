Кировским школьникам вернут деньги за обеды
Из-за карантина учащиеся не смогут получать льготное питание. Поэтому власти города предложили возместить его деньгами. Право на компенсацию получат дети с ограниченными возможностями и ребята из малообеспеченных семей, которые ранее получали льготное питание за счет бюджета города.
Деньги вернут из расчета 90,9 рубля в сутки для детей с ограниченными возможностями и 51,8 рубля в день для учащихся из малообеспеченных семей. Выплаты предоставят почти 9000 школьникам.
Депутаты Гордумы намерены рассмотреть проект в ближайшее время. Администрация города отмечает, что это не приведет к увеличению расходов бюджета.
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ИСТОЧНИК KP.RU