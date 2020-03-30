«Следствие не определилось»: неизвестно, кто из «ГДМС» ответит за травму 16-летней кировчанки

30 Март 2020 2020-03-30T15:53:15+03:00

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Дело по травме несовершеннолетней кировчанки, поскользнувшейся на гололеде и получившей травму, продолжается. В понедельник, 30 марта, по словам юриста Ярослава Михайлова, должен был пройти допрос. Сам судебный процесс приостановили на срок карантина.

Как сообщил юрист на своей стене в соцсетях, сейчас уголовное дело заведено на «неустановленное лицо» - сотрудника АО «Гордормостстрой». Ярослав не исключает, что «компанию ему составит некое должностное лицо из администрации города».

- Следствие не определилось, кто ответит за травму ребёнка во время гололеда: пока нет ни подозреваемых, ни обвиняемых, - комментирует кировский юрист. - То есть, подозреваемые, конечно же есть, просто пока они, судя по всему, в статусе свидетеля. Пока: от свидетеля по подозреваемого/обвиняемого один шаг.

От «ГДМС», по сообщению Ярослава, ответчиком может выступить руководитель компании, его зам или начальник участка, где девушка получила травму. Работает сейчас то самое «неустановленное лицо» в компании или нет, не имеет значения.

Напомним, 25 декабря прошлого года девушка поскользнулась на тротуаре, не очищенном ото льда, и получила травму при падении. В результате кировчанка перенесла уже две операции. В ближайшее время потребуется еще одна. Родители девушки обратились в Администрацию Президента, ведь городская мэрия отказалась компенсировать ущерб. А после - в суд.

Судебное заседание по делу девочки должно было состояться 12 марта, однако его перенесли на самый конец месяца - 30 марта. А сейчас и вовсе отложили на срок карантина. Горадминистрация, вызванная ответчиком, отрицает свою вину в травме кировчанки. Следователи завели уголовное дело по факту травмы девочки по вине «ГДМС».

ИСТОЧНИК KP.RU