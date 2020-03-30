2020-03-30T15:21:43+03:00
Происшествия

В Кировской области водитель «УАЗа» сбил пенсионерку

Женщине потребовалась госпитализация
Виктор Карпов
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В результате аварии пострадавшую пришлось отвезти в больницу. Фото: Управление ГИБДД УМВД России по Кировской областиВ результате аварии пострадавшую пришлось отвезти в больницу. Фото: Управление ГИБДД УМВД России по Кировской области
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В минувшую субботу, 28 марта, в Верхнекамском районе произошла авария. Водитель «УАЗа» сбил пешехода-пенсионерку, женщине потребовалась госпитализация. Мужчина был трезв. Причины аварии выясняются.

Помимо этого, в области произошло еще 4 ДТП, а в аварии под Кировом пострадали два ребенка. Происшествие произошло вечером субботы. Водитель «пятерки», совершая обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Тойотой». В иномарке находились дети трех и девяти лет. Ребята получили легкие ушибы, госпитализация им не понадобилась. А вот виновника ДТП карета скорой помощи увезла с серьезными травмами.

ВАЖНО

Госавтоинспекция Кировской области просит водителей быть предельно внимательными и осторожными на дороге, соблюдать оптимальный скоростной режим и дистанцию до впереди идущего транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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